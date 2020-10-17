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В Беларуси начались продажи Toyota Fortuner с модернизированным дизелем
Источник материала: Tut.by
Минувшим летом до Беларуси добрался обновленный рамный внедорожник
О модернизированном 2,8-литровом турбодизеле, который прописался под капотом обновленного Fortuner, AUTO.TUT.BY уже рассказывал — он также устанавливается на «посвежевший» пикап
В Беларуси дизельный Fortuner предложен в двух богатых комплектациях. Это «Элеганс», оснащение которой включает мультимедиа-систему с 8-дюймовым экраном, климат-контроль, передние и задние датчики парковки, зимний пакет с дополнительным электрическим отопителем салона и догревателем двигателя, а также 17-дюймовые колесные диски. Оценивается такая версия в 114 108 рублей.
На вершине гаммы — дизельный Fortuner в исполнении «Престиж» за 124 246 рублей. Внешне ее можно отличить по хромированным ручкам дверей, защите переднего бампера серебристого цвета и оригинальным 18-дюймовым легкосплавным дискам. Интерьер внедорожника в этой версии получил отделку сидений кожей двух цветов на выбор, а в списке оснащения есть система бесключевого доступа в салон и кнопка запуска двигателя, система помощи при спуске по склону и самоблокирующийся задний дифференциал.
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Минувшим летом до Беларуси добрался обновленный рамный внедорожник Toyota Fortuner. Для него был доступен только 166-сильный бензиновый мотор объемом 2,7 л, а теперь в гамме...
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