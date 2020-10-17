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Медработники ответили на заявление МВД о применении оружия (видео)

17.10.2020 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После заявлений со стороны высшего состава МВД о возможном применении оружия, в том числе огнестрельного, в контексте проходящих в стране акций протеста свой ответ опубликовали представители медицинского сообщества. Видео размещено на Telegram-канале «❗️БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ❗️».

«В связи с сообщением МВД о готовности применять боевое оружие, задействованием спецсредств в отношении пожилых людей, нарушением прав и свобод граждан с ограниченными возможностями, мирно выражавших свой протест, а также общей эскалацией насилия мы заявляем: жизнь и здоровье людей являются наивысшей человеческой ценностью, и мы, медицинские работники, призваны делать порой невозможное для их защиты и сохранения», — говорится в обращении медработников.

Опубликованы требования, первое из которых — не допустить использования боевого оружия против людей, высказывающих свой гарантированный конституцией гражданский протест, и остановить любое проявление физического насилия над мирными гражданами.

 
 
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После заявлений со стороны высшего состава МВД о возможном применении оружия, в том числе огнестрельного, в контексте проходящих в стране акций протеста свой...
 
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