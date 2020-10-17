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Что происходит в Минске 17 октября

17.10.2020 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Официально никакие шествия и митинги в Минске сегодня не санкционированы (а разве когда-то было иначе?), что не останавливает людей от попыток мирно выразить свой протест. В районе 12:00 возле 4-го корпуса БГУИРа начали собираться студенты. Возможно, эти ребята откликнулись на призыв провести «Марш молодости», который накануне анонсировался в некоторых Telegram-каналах. Одновременно к ТЦ Dana Mall начали подтягиваться женщины (какая же суббота без женского марша?).

По состоянию на 12:00 движение по проспекту Независимости не перекрыто, но сотрудники ГАИ дежурят в различных местах. Обстановка спокойная. На площади Победы замечены силовики в амуниции и масках. Они охраняют памятник. Возле 4-го корпуса БГУИРа стоит несколько тонированных бусов, рядом ездит милицейская машина.

Что происходит в Минске 17 октября

Около сотни женщин выдвинулись от Dana Mall в сторону центра города. У многих из них в руках цветы, но символики пока не видно. Проезжающие мимо водители приветствуют колонну гудками.

В районе развязки улицы Филимонова с проспектом к женской колонне присоединилась знаменитая Нина Багинская. 73-летняя пенсионерка выглядит очень бодро и как всегда с флагом.

 
Теги: Минск
 
 
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Официально никакие шествия и митинги в Минске сегодня не санкционированы (а разве когда-то было иначе?), что не останавливает людей от попыток мирно выразить свой...
 
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