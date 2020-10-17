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Под Гродно столкнулись Infiniti и Audi, пострадала женщина

17.10.2020 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МЧС сообщили об аварии, которая произошла вчера, 16 октября, около 20:00 на автодороге Озеры — Гродно возле деревни Забагонники Гродненского района. Столкнулись два легковых автомобиля: Infiniti и Audi.

— Когда к месту вызова прибыли подразделения спасателей, было установлено, что столкнулись автомобили Infiniti и Audi. В Audi была заблокирована водитель: женщина оказалась зажата деформировавшимися элементами панели, — рассказали в МЧС.

Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали пострадавшую и передали ее медикам. С травмами женщина госпитализирована.

Под Гродно столкнулись Infiniti и Audi, пострадала женщина
Под Гродно столкнулись Infiniti и Audi, пострадала женщина

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Теги: Гродно
 
 
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В МЧС сообщили об аварии, которая произошла вчера, 16 октября, около 20:00 на автодороге Озеры — Гродно возле деревни Забагонники Гродненского района. Столкнулись два...
 
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