Под Гродно столкнулись Infiniti и Audi, пострадала женщина

Источник материала: Onliner

В МЧС сообщили об аварии, которая произошла вчера, 16 октября, около 20:00 на автодороге Озеры — Гродно возле деревни Забагонники Гродненского района. Столкнулись два легковых автомобиля: Infiniti и Audi.

— Когда к месту вызова прибыли подразделения спасателей, было установлено, что столкнулись автомобили Infiniti и Audi. В Audi была заблокирована водитель: женщина оказалась зажата деформировавшимися элементами панели, — рассказали в МЧС.

Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали пострадавшую и передали ее медикам. С травмами женщина госпитализирована.









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