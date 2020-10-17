|
Под Гродно столкнулись Infiniti и Audi, пострадала женщина
Источник материала: Onliner
В МЧС сообщили об аварии, которая произошла вчера, 16 октября, около 20:00 на автодороге Озеры — Гродно возле деревни Забагонники Гродненского района. Столкнулись два легковых автомобиля: Infiniti и Audi.
— Когда к месту вызова прибыли подразделения спасателей, было установлено, что столкнулись автомобили Infiniti и Audi. В Audi была заблокирована водитель: женщина оказалась зажата деформировавшимися элементами панели, — рассказали в МЧС.
Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали пострадавшую и передали ее медикам. С травмами женщина госпитализирована.
Знакомы с ситуацией? Пишите нам:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МЧС сообщили об аварии, которая произошла вчера, 16 октября, около 20:00 на автодороге Озеры — Гродно возле деревни Забагонники Гродненского района. Столкнулись два...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)