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Медицинский проект 103.by привлек $3 млн от Банка БелВЭБ
Источник материала: Партизан
Банк БелВЭБ с компанией БелВЭБ Капитал реализовали в Беларуси сделку по финансированию на 3 млн долларов медицинского сервиса 103.by. Этот сервис принадлежит IT-компании ARTOX – резиденту Парка высоких технологий.
Обеспечением стала интеллектуальная собственность – имущественные права на товарные знаки – без вхождения в капитал компании, сообщают координаторы проекта.
Средства направят на расширение функциональности 103-Digital Health Ecosystem (DHE).
В супераппе 103.by можно будет решить вопросы, связанные со здоровьем: воспользоваться телемедициной, записаться на прием онлайн, купить лекарства, расшифровать анализы, оформить медицинское страхование.
Это первая подобная сделка в банковской сфере Беларуси, и Банк БелВЭБ намерен расширять применение таких форм финансирования инвестпроектов IT-сектора.
К 2025 году эксперты прогнозируют рост объема мирового рынка цифровой медицины более чем в пять раз.
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Банк БелВЭБ с компанией БелВЭБ Капитал реализовали в Беларуси сделку по финансированию на 3 млн долларов медицинского сервиса 103.by. Этот сервис принадлежит...
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