Елисеев: Слушаем Воскресенского - понимаем Лукашенко









Через Воскресенского КГБ подтверждает смысл неожиданной встречи Лукашенко с узниками КГБ. Цель двойная: легитимизировать пустышку с «конституционной реформой», чтобы увести внимание общественности от основного требования (отставка Лукашенко и новые выборы) через подключение к процессу (части) оппозиции, а посредством этого и дорогу к восстановлению отношений с Западом проложить.





Как сказал Воскресенский в «интервью» пропагандисту Маркову, «надо сохранить многовекторность».





По поводу участия в конституционной говорильне, КГБ устами Воскресенского обещает, что предложения «будут учтены самым тщательным образом» и берет оппозицию на понт: «Если мы их [конституционные предложения] не подадим и не примем участие в легальном политическом процессе, то какие могут быть у нас претензии к власти потом? Нас пригласили — давайте готовиться».





В реальности, ситуация пока близка к обратной: те политические силы, которые клюнут на уловку с «конституционными поправками», станут политическими трупами, потому что 80% населения Беларуси прекрасно понимает, что к чему.





Воскресенский даже делится планами, как власти намереваются строить подконтрольный псевдодемократический процесс. Во-первых, Всебелорусское собрание планируют использовать для формального одобрения поправок. Во-вторых, гражданскую активность и ожидания перемен планируют «сливать» через фиктивные общественные советы при исполкомах.





Нехороший намек и угрозу белорусские власти посылают через Воскресенского по поводу возможных экстремистских действий типа события 3 июля 2008 года:





«Рано или поздно, в любой толпе появляются люди не совсем адекватные, с какими-то психическими отклонениями. Может быть это звучит на первый взгляд смешно, но мы помним ситуацию 3 июля один раз, много лет назад у Стеллы. И будет вполне не смешно. Поэтому надо прекращать выходить в воскресенье на эти акции. И переводить свою активность в политическую плоскость. Сейчас власть протянула нам руку, и эту руку надо обязательно пожать».



