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Нина Багинская присоединилась к Женскому маршу, который проходит под присмотром силовиков

17.10.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

К колонне женщин с цветами, которая движется по проспекту Независимости от торгово-развлекательного центра Dana Mall в сторону центра Минска, присоединилась легендарная активистка 73-летняя Нина Багинская. Ее встретили скандированием «Нина! Нина!».

Нина Багинская присоединилась к Женскому маршу, который проходит под присмотром силовиков

Участницы демонстрации, которых уже около сотни, развернули бело-красно-белый флаг. В сторону центра проехало два автозака и несколько милицейских автобусов. Силовикам в штатском, которые снимают акцию на видео, женщины кричат «Позор!».

 
Теги: Минск
 
 
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К колонне женщин с цветами, которая движется по проспекту Независимости от торгово-развлекательного центра Dana Mall в сторону центра Минска, присоединилась...
 
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