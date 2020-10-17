Нина Багинская присоединилась к Женскому маршу, который проходит под присмотром силовиков

К колонне женщин с цветами , которая движется по проспекту Независимости от торгово-развлекательного центра Dana Mall в сторону центра Минска, присоединилась легендарная активистка 73-летняя Нина Багинская. Ее встретили скандированием «Нина! Нина!».





Участницы демонстрации, которых уже около сотни, развернули бело-красно-белый флаг. В сторону центра проехало два автозака и несколько милицейских автобусов. Силовикам в штатском, которые снимают акцию на видео, женщины кричат «Позор!».