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Фотофакт. В Минске проходит Женский марш
Источник материала: Навiны
Около пяти десятков женщин с цветами собралось возле торгово-развлекательного центра Dana Mall в Минске (станция метро «Восток»).
У некоторых в руках бело-красно-белые ленты. Напротив припаркован микроавтобус с силовиками в масках, которые наблюдают за происходящим.
Примерно в 12.20 они начали движение в сторону центра города. Скандируют «Жыве Беларусь» и «Далучайся». Количество участниц акции постепенно увеличивается.
Сегодня в Минске планируются сразу две акции сторонников перемен − марш женщин и марш студентов. Студенты себя пока не проявили.
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Около пяти десятков женщин с цветами собралось возле торгово-развлекательного центра Dana Mall в Минске (станция метро «Восток»).
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