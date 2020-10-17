ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт. В Минске проходит Женский марш

17.10.2020 13:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Около пяти десятков женщин с цветами собралось возле торгово-развлекательного центра Dana Mall в Минске (станция метро «Восток»).

Фотофакт. В Минске проходит Женский марш

У некоторых в руках бело-красно-белые ленты. Напротив припаркован микроавтобус с силовиками в масках, которые наблюдают за происходящим.

Фотофакт. В Минске проходит Женский марш

Примерно в 12.20 они начали движение в сторону центра города. Скандируют «Жыве Беларусь» и «Далучайся». Количество участниц акции постепенно увеличивается.

Фотофакт. В Минске проходит Женский марш

Сегодня в Минске планируются сразу две акции сторонников перемен − марш женщин и марш студентов. Студенты себя пока не проявили.

Фотофакт. В Минске проходит Женский марш

 

Фотофакт. В Минске проходит Женский марш

 

Фотофакт. В Минске проходит Женский марш
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около пяти десятков женщин с цветами собралось возле торгово-развлекательного центра Dana Mall в Минске (станция метро «Восток»).
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси начались продажи Toyota Fortuner с модернизированным дизелем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.10.2020
Mir24.TV Belarus
17.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика