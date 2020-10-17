Фотофакт. В Минске проходит Женский марш

Около пяти десятков женщин с цветами собралось возле торгово-развлекательного центра Dana Mall в Минске (станция метро «Восток»).





У некоторых в руках бело-красно-белые ленты. Напротив припаркован микроавтобус с силовиками в масках, которые наблюдают за происходящим.





Примерно в 12.20 они начали движение в сторону центра города. Скандируют «Жыве Беларусь» и «Далучайся». Количество участниц акции постепенно увеличивается.





Сегодня в Минске планируются сразу две акции сторонников перемен − марш женщин и марш студентов. Студенты себя пока не проявили.











