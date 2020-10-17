ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Происходящее граничит с беспределом и может расцениваться как геноцид народа и умышленное развязывание властью гражданской войны»

17.10.2020 13:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусские медики записали видеообращение в ответ на заявления представителей МВД о том, что в отношении протестующих может быть применено боевое оружие.

«Происходящее граничит с беспределом и может расцениваться как геноцид народа и умышленное развязывание властью гражданской войны»

В видеообращении приняли участие 20 медицинских работников различных специальностей. Они подчеркнули, что жизнь и здоровье людей являются наивысшей человеческой ценностью и медицинским работникам порой приходится делать невозможное для их защиты и сохранения. 

«Беспрецедентное насилие, которое продолжается по отношению к мирным гражданам — пенсионерам, студентам, нашим коллегам, пациентам, — недопустимо! То, что сейчас происходит в стране, граничит с беспределом и может расцениваться как геноцид нашего народа и умышленное развязывание гражданской войны со стороны действующей власти. Мы возмущены заявлением Министерства внутренних дел о возможности применения боевого оружия против людей! Офицеры, которые отдают и выполняют такого рода приказы, должны осознавать, что они совершают преступление», — заявили медицинские работники.

Медики потребовали не допустить реализацию угрозы применения боевого оружия в отношении протестующих, остановить насилие, освободить политзаключенных и задержанных за акции протеста, незамедлительно наладить диалог с представителями гражданского общества, признать итоги президентских выборов недействительными, отправить в отставку правительство и ЦИК и провести новые выборы президента, расследовать все факты насилия и пыток с привлечением виновных к уголовной ответственности.

Медицинские работники намерены продолжать требовать соблюдения общих конституционных прав и свобод, а также исполнения действующего законодательства.

«Поверьте, как и множество наших сограждан, мы можем ответить солидарно и эффективно!.. В случае эскалации насилия и отсутствия диалога между народом и властью медицинское сообщество будет принимать меры, адекватные ситуации», — подчеркнули они.

«Мы против власти, которая уничтожает свой народ!» — подытожили медики.

Накануне председатель КГБ Иван Тертель заявил, что из различных источников поступает информация о готовящейся в Беларуси провокации. «Цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», — сказал он. Как отметил глава КГБ, по замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры.

В свою очередь начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил о возможности «гуманного» применения огнестрельного оружия в отношении протестующих: «Мы их задержим. Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие… Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное».

«И самых опасных «острокопытных» мы с улицы уберем. Любой, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие», — добавил Карпенков.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские медики записали видеообращение в ответ на заявления представителей МВД о том, что в отношении протестующих может быть применено боевое оружие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мередит: в случае победы народа ЕС окажет Беларуси огромную экономическую поддержку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.10.2020
Mir24.TV Belarus
17.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика