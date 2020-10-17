Очереди грузовиков на границе Беларуси со странами ЕС увеличились в субботу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 окт - Sputnik. Очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза снова увеличились в субботу, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на выезд из Беларуси в соседние страны наблюдаются уже на протяжении четырех недель. Число грузовиков то сокращается, то увеличивается. В пятницу в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей выезда ждали около 480 большегрузов. По данным Госпрогранкомитета, в субботу заторы увеличились: в данный момент в очереди находятся более 570 фур.

На белорусско-литовской границе больше всего грузовиков скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог" - более 110. В пункте пропуска "Привалка" находится более 100 машин, в "Бенякони" - около 70. Очередь из 40 большегрузов наблюдается в пункте пропуска "Котловка.

На границе с Латвией очередь сохраняется в пункте пропуска "Урбаны", где выезда в ЕС ждут более 90 фур. В "Григоровщине" автомобилей в очереди немного меньше - около 80.

На белорусско-польской границе также есть небольшие затруднения. Так, в пунктах пропуска "Берестовица" и "Козловичи" в очереди стоят по 30 грузовых авто. В "Брузгах" - более 20.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада". "Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте.