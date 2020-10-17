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"Ведьма" и "урод" - это не обидно. Слова, которые имели иное значение
17.10.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Но наших предков такая трактовка удивила бы: когда-то эти слова не содержали негативного оттенка. Почему быть "ведьмой" и "уродом" было не обидно?
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История меняет значение слов. Иногда – в противоположную сторону. Сегодня мы неодобрительно называем что-то "вульгарным" или "пошлым", а слова "ведьма" и "урод" стали...
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