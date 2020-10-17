Ford Sollers перезапустит завод двигателей в России и освоит выпуск дизелей для Transit

Источник материала: Tut.by

СП Ford Sollers сообщило о перезапуске завода двигателей, расположенного в особой экономической зоне «Алабуга». В планах завода — выпуск дизельных двигателей для линейки коммерческих автомобилей Ford Transit.





Моторный завод начал работать в 2015 году — на предприятии освоили производство 1,6-литровых двигателей Sigma для легковых автомобилей Ford. Деятельность предприятия, автоматизация процессов производства которого составляла 95%, была приостановлена в 2019 году после реструктуризации бизнеса американской компании и ухода с рынка легковушек.





Теперь принято решение перезапустить завод для выпуска дизельных двигателей, которыми будут оснащаться Transit российского производства. Для модернизации предприятия Ford Sollers выделят льготный заем от Фонда развития промышленности в размере 6,4 миллиона долларов. Средства пойдут на закупку дополнительного оборудования для механической обработки блоков цилиндров дизельных двигателей, серийное производство которых запланировано на 2023 год.