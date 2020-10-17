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Ford Sollers перезапустит завод двигателей в России и освоит выпуск дизелей для Transit

17.10.2020 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

СП Ford Sollers сообщило о перезапуске завода двигателей, расположенного в особой экономической зоне «Алабуга». В планах завода — выпуск дизельных двигателей для линейки коммерческих автомобилей Ford Transit.


Моторный завод начал работать в 2015 году — на предприятии освоили производство 1,6-литровых двигателей Sigma для легковых автомобилей Ford. Деятельность предприятия, автоматизация процессов производства которого составляла 95%, была приостановлена в 2019 году после реструктуризации бизнеса американской компании и ухода с рынка легковушек.


Теперь принято решение перезапустить завод для выпуска дизельных двигателей, которыми будут оснащаться Transit российского производства. Для модернизации предприятия Ford Sollers выделят льготный заем от Фонда развития промышленности в размере 6,4 миллиона долларов. Средства пойдут на закупку дополнительного оборудования для механической обработки блоков цилиндров дизельных двигателей, серийное производство которых запланировано на 2023 год.

 
 
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СП Ford Sollers сообщило о перезапуске завода двигателей, расположенного в особой экономической зоне «Алабуга». В планах завода - выпуск дизельных двигателей для Ford...
 
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