В Минске снова задерживают журналистов, среди них — корреспондент Onliner

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске студенты намеревались пройти маршем по городу, чтобы выразить свой протест. Возможно, они откликнулись на призыв провести «Марш молодости», который накануне анонсировался в некоторых Telegram-каналах. В районе полудня люди стали собираться возле 4-го корпуса БГУИРа, МГЛУ. Вскоре появились микроавтобусы силовиков, начались задержания. В том числе задержали нескольких журналистов, среди них — корреспондент Onliner Дарья Спевак.

Около 13:00 Дарья перестала выходить на связь по телефону. Позднее стало известно о ее задержании в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Козлова.

Кроме этого, сообщается о задержании в Минске корреспондента Tut.by и БелаПАН Всеволода Зарубина, а также корреспондента РИА «Новости».