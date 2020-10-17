ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске снова задерживают журналистов, среди них — корреспондент Onliner

17.10.2020 13:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске студенты намеревались пройти маршем по городу, чтобы выразить свой протест. Возможно, они откликнулись на призыв провести «Марш молодости», который накануне анонсировался в некоторых Telegram-каналах. В районе полудня люди стали собираться возле 4-го корпуса БГУИРа, МГЛУ. Вскоре появились микроавтобусы силовиков, начались задержания. В том числе задержали нескольких журналистов, среди них — корреспондент Onliner Дарья Спевак.

Около 13:00 Дарья перестала выходить на связь по телефону. Позднее стало известно о ее задержании в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Козлова.

Кроме этого, сообщается о задержании в Минске корреспондента Tut.by и БелаПАН Всеволода Зарубина, а также корреспондента РИА «Новости».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске студенты намеревались пройти маршем по городу, чтобы выразить свой протест. Возможно, они откликнулись на призыв провести «Марш молодости»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ford Sollers перезапустит завод двигателей в России и освоит выпуск дизелей для Transit
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.10.2020
Mir24.TV Belarus
17.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика