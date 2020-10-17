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На улице Якуба Коласа убирают новаторскую разметку на трамвайной остановке (видео)
Источник материала: Onliner
Около недели назад мы сообщали о том, что на улице Якуба Коласа в Минске, в районе трамвайной остановки «Белинского», появилась новаторская разметка. Обе полосы проезжей части выкрасили в желтый цвет, чтобы водители уж точно видели, что это не простое место. И сработало, и не сработало. Водители на разметку, конечно, обратили внимание, но стали жаловаться на то, что на ней гораздо сложнее тормозить: слой краски ухудшил сцепление шин с дорогой.
«Есть предположение, что будет каток для пешеходов и мотоциклистов», — предположил один из наших читателей. В вечернее время он ради эксперимента проехал по новой разметке, пытаясь там затормозить на автомобиле, и пришел к неутешительному выводу: «Вообще не тормозит. Как на льду».
И вот сегодня корреспонденту Onliner опять же от читателей стало известно, что краску с полос удаляют, на месте работают дорожники. Водители, проезжая, задаются вопросом, за чей счет ведутся все эти работы.
Между тем имеет смысл подумать и о том, что куда важнее вовремя исправить ошибку, если уж она была допущена. Трамвайные остановки, подобные той, что расположена на этом участке улицы Якуба Коласа, не выделены конструктивно и регулярно оказываются в центре внимания из-за несоблюдения водителями пунктов ПДД. Выделение полос желтым цветом — попытка повлиять на ситуацию, которая, однако, могла привести к еще большим проблемам. С этой точки зрения, удаление краски — это не бесполезный шаг назад, а поиск оптимального решения для избежания опасных ситуаций на дороге.
Водителям же лучше вспомнить те самые пункты Правил дорожного движения:
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Около недели назад мы сообщали о том, что на улице Якуба Коласа в Минске, в районе трамвайной остановки «Белинского», появилась новаторская разметка. Обе полосы...
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