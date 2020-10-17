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Не менее 10 человек задержаны в Минске на студенческом марше в субботу

17.10.2020 13:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Не менее 10 человек задержаны в Минске в субботу на несанкционированном студенческом марше, сообщают очевидцы.

Группа студентов из нескольких сотен человек собралась у Минского государственного лингвистического университета, проследовав затем в сторону улицы Козлова, где колонну и разогнали сотрудники правоохранительных органов, задержав несколько человек.

Кроме того, по сообщениям очевидцев, задержания произошли позже и у самого университета.

Представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич подтвердил агентству Интерфакс-Запад факт задержаний на несанкционированной акции, по не назвал количество человек.

"Есть задержанные. Они будут доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства", - сказал он.

В субботу в Минске также проходит традиционный женский марш.

 
Теги: Минск
 
 
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Не менее 10 человек задержаны в Минске в субботу на несанкционированном студенческом марше, сообщают очевидцы.
 
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