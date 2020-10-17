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Не менее 10 человек задержаны в Минске на студенческом марше в субботу
Источник материала: АФН
Не менее 10 человек задержаны в Минске в субботу на несанкционированном студенческом марше, сообщают очевидцы.
Группа студентов из нескольких сотен человек собралась у Минского государственного лингвистического университета, проследовав затем в сторону улицы Козлова, где колонну и разогнали сотрудники правоохранительных органов, задержав несколько человек.
Кроме того, по сообщениям очевидцев, задержания произошли позже и у самого университета.
Представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич подтвердил агентству
"Есть задержанные. Они будут доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства", - сказал он.
В субботу в Минске также проходит традиционный женский марш.
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Не менее 10 человек задержаны в Минске в субботу на несанкционированном студенческом марше, сообщают очевидцы.
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