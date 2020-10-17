Одноклассники повысили выплаты разработчикам за показ рекламы в играх

С 1 октября социальная сеть Одноклассники улучшила условия выплат для разработчиков игр за размещение рекламы в их проектах. Теперь игровые студии и независимые разработчики будут получать ежемесячно на 20% больше выплат от рекламной монетизации.

Изменения коснутся всех игр на платформе ОК, которые размещают рекламу в формате Rewarded (показ рекламы за вознаграждение в игре) в десктопной и мобильной версиях соцсети.

Выплаты увеличатся автоматически: разработчикам, размещающим рекламу в играх на этих платформах, не нужно будет подписывать дополнительные документы.

Топ-5 разработчиков игр по объему полученных выплат от ОК за размещение рекламы в 2020 (сентябрь, 2020)

1. TapClap

Сокровища Пиратов

Долина Сладостей

Малиновый Джем - три в ряд!

2. Clever Apps

Крокворд

Словесный Соус

Кроссворд Онлайн

Сладкие Загадки - головоломка 3 в ряд!

3. CandyGrill

Монеточка

4. Z-Media

Птица-Говорун

Башня Слов

5. Zebomba Games

Где Отличие?

Ранее соцсеть отчиталась, что в период с января по май 2020 года вознаграждение разработчикам мобильных игр выросли на 80% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а выплаты за размещение рекламы на игровых площадках выросли на 87% год к году. В итоге ОК выплатили создателям мобильных игр более 360 млн рублей за первые пять месяцев этого года.