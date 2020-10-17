|
Одноклассники повысили выплаты разработчикам за показ рекламы в играх
Источник материала: БДГ
С 1 октября социальная сеть Одноклассники улучшила условия выплат для разработчиков игр за размещение рекламы в их проектах. Теперь игровые студии и независимые разработчики будут получать ежемесячно на 20% больше выплат от рекламной монетизации.
Изменения коснутся всех игр на платформе ОК, которые размещают рекламу в формате Rewarded (показ рекламы за вознаграждение в игре) в десктопной и мобильной версиях соцсети.
Выплаты увеличатся автоматически: разработчикам, размещающим рекламу в играх на этих платформах, не нужно будет подписывать дополнительные документы.
Топ-5 разработчиков игр по объему полученных выплат от ОК за размещение рекламы в 2020 (сентябрь, 2020)
1. TapClap
2. Clever Apps
3. CandyGrill
4. Z-Media
5. Zebomba Games
Ранее соцсеть отчиталась, что в период с января по май 2020 года вознаграждение разработчикам мобильных игр выросли на 80% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а выплаты за размещение рекламы на игровых площадках выросли на 87% год к году. В итоге ОК выплатили создателям мобильных игр более 360 млн рублей за первые пять месяцев этого года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 октября социальная сеть Одноклассники улучшила условия выплат для разработчиков игр за размещение рекламы в их проектах. Теперь игровые студии и независимые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)