Усов: «Нельзя переубедить – можно только победить»









комментирует ситуацию в Беларуси руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов на фоне последних заявлений силовиков о возможном применении оружия. – Поэтому регулярные репрессии необходимы, чтобы в человеке уничтожить Человека, чтобы заставить его лгать, подчиняться, оправдывать политическое зло и принимать его. – Для авторитарного, террористического государства любой человек – это потенциальный провокатор, террорист, преступник, –ситуацию в Беларуси руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов на фоне последних заявлений силовиков о возможном применении оружия. – Поэтому регулярные репрессии необходимы, чтобы в человеке уничтожить Человека, чтобы заставить его лгать, подчиняться, оправдывать политическое зло и принимать его.





Индивид с гражданским мнением и позицией – это уже открытая террористическая угроза безопасности режиму. Репрессии необходимы для обеспечения изоляции и для подавления мнения, удержания его, как минимум, в отдельно взятой кухне. Превращение его в глазах других в изгоя и маргинала.





Человек, который явно проявляет свою позицию, выходя на улицу – совершает террористический акт, подрывает основы режима. Репрессии нужны для уничтожения таких людей.





При таком раскладе, совершенно не важно, мирный это протест или нет. Сам по себе протест это уже террор по отношению к властьпридержащим. Протестующие: неграждане, нелюди, они – враги. Доказывать обратное нет смысла.





У государственных террористов полностью изменено сознание, ведь сначала их принуждали лгать, пресмыкаться, оправдывать зло, частью которого они стали, а потом они же заставляли делать это других.





Их нельзя переубедить, их можно только победить.