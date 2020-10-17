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Женский марш стартует в столице
Источник материала: Партизан
Женский марш стартовал от ТЦ «Дана Молл». Около ста участниц двинулись в сторону центра города с цветами в руках.
Участницы женского марша прошли мимо Национальной библиотеки и развязку на Филимонова. Автомобили приветствуют их сигналами,
Мы следим за ситуацией.
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Женский марш стартовал от ТЦ «Дана Молл». Около ста участниц двинулись в сторону центра города с цветами в руках.
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