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«Заберите Сашу, верните нашу Машу!»
Источник материала: Навiны
В Минске участницы
Они периодически скандируют лозунги «Верым, можам, пераможам!», «Заберите Сашу, верните нашу Машу!», «Свободу политзаключенным!».
Женщинам приветственно сигналят проезжающие мимо автомобили.
В
Ранее сообщалось, что силовики
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В Минске участницы Женского марша продолжают шествие по проспекту Независимости в сторону центра столицы.
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