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«Заберите Сашу, верните нашу Машу!»

17.10.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске участницы Женского марша продолжают шествие по проспекту Независимости в сторону центра столицы.

«Заберите Сашу, верните нашу Машу!»

 

«Заберите Сашу, верните нашу Машу!»

 

«Заберите Сашу, верните нашу Машу!»

 

«Заберите Сашу, верните нашу Машу!»

Они периодически скандируют лозунги «Верым, можам, пераможам!», «Заберите Сашу, верните нашу Машу!», «Свободу политзаключенным!».

Женщинам приветственно сигналят проезжающие мимо автомобили.

В колонне — более сотни молодых женщин. Как сообщает корреспондент БелаПАН, марш снимали сотрудники государственных ТВ-каналов.

Ранее сообщалось, что силовики разогнали Марш молодости, который пытались устроить минские студенты.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске участницы Женского марша продолжают шествие по проспекту Независимости в сторону центра столицы.
 
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