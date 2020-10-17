В Минске милиция разгоняет и задерживает студентов, вышедших на Марш молодости

У Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) собрались студенты — участники объявленного на сегодня Марша молодости.





Колонна из более чем ста человек направилась в сторону проспекта Независимости, где студентов начали задерживать силовики. Среди задержанных — фотокорреспондент БелаПАН Вадим Замировский.

Несколько студента стали на колени на проезжей части улицы Козлова, пытаясь перекрыть движение. К ним подъехал автомобиль ГАИ, студенты успели убежать. На улице Козлова также начались задержания, как минимум двое задержанных. Большинство студентов убежало в сторону Дворца искусств и дальше, за ними поехали милицейские автобусы.