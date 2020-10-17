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В Минске милиция разгоняет и задерживает студентов, вышедших на Марш молодости

17.10.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) собрались студенты — участники объявленного на сегодня Марша молодости.

В Минске милиция разгоняет и задерживает студентов, вышедших на Марш молодости

Колонна из более чем ста человек направилась в сторону проспекта Независимости, где студентов начали задерживать силовики. Среди задержанных — фотокорреспондент БелаПАН Вадим Замировский.

Несколько студента стали на колени на проезжей части улицы Козлова, пытаясь перекрыть движение. К ним подъехал автомобиль ГАИ, студенты успели убежать. На улице Козлова также начались задержания, как минимум двое задержанных. Большинство студентов убежало в сторону Дворца искусств и дальше, за ними поехали милицейские автобусы.

 
 
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У Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) собрались студенты — участники объявленного на сегодня Марша молодости.
 
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