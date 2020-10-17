Обошла Нурмагамедова: Бузова попала в Книгу рекордов России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 окт - Sputnik. Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России, об этом сама звезда сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

"Только что я получила аж два сертификата от Книги рекордов! Первый - за "самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ". Это теперь официально подтверждено изданием. А второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram", - поделилась новостью Бузова.

Поющая ведущая поблагодарила поклонников за поддержку, любовь и искренность и порадовалась несгораемому интересу себе. "Я вас всех, все 22 миллиона человек, люблю! Вы моя самая большая семья, дальше больше", - пообещала Бузова.

Ранее ведущая "Дома 2" уступала по популярности в соцсетях известному российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Он по протяжении долгого времени был лидером по количеству подписчиков в Instagram среди русскоязычных звезд. Сейчас спортсмен находится уже на втором месте: на его страницу подписано более 21,8 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова по слухам рассталась со своим бойфрендом блогером Давидом Манукяном. Однако эта информация не подтвердилась: звезда не только успешна в карьере, но и счастлива в отношениях.