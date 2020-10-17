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Почти 800 белорусских ИТ-специалистов воспользовались программой для переезда в Польшу

17.10.2020 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Примерно месяц назад, в сентябре была запущена программа польских властей «Польша. Business Harbour» — она предназначена для помощи в переезде белорусских ИТ-специалистов в Польшу. За это время ею воспользовались почти 800 белорусских специалистов. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на Telix.pl.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christina @ wocintechchat.com / Unsplash

«Визы выданы 790 белорусским специалистам», — заявила Моника Гжеляк (Monika Grzelak), представительница Польского агентства инвестиций и торговли.

Она добавила, что Польское агентство инвестиций и торговли продолжает вести «горячую линию» для заинтересованных сторон и оказывает непосредственные услуги компаниям, которые рассматривают возможность переезда из Беларуси — теперь это около 22 ИТ-компаний разного масштаба.

«Это иностранные инвесторы в Беларуси, компании с капиталом из разных стран, которые когда-то решили инвестировать в Беларусь, но ситуация заставила их изменить позицию. Эти компании, например, рассматривали предложения Украины, Латвии и Литвы, но тем не менее мы смогли привлечь их в Польшу», — добавила Моника.

Отмечается, что развитию программы в последнее время мешает вынужденное сокращение польского дипломатического персонала в Беларуси, но Польша и дальше работает над привлечением ИТ-специалистов из Беларуси.

Poland. Business Harbour предлагает ИТ-специалистам, стартапам и ИТ-компаниям переехать в Польшу (сотрудники могут получить визу в ускоренном порядке). Так, воспользовавшиеся программой могут узнать, как начать работать на территории Польши, получить поддержку при релокейте сотрудников и их семей, а также юридическую и визовую помощь, связаться с органами самоуправления и специальными экономическими зонами, которые создают временные офисы и жилье. Кроме того, участникам обещают и помощь в контактах с инвесторами и грантами на деятельность. Тем, кто решился переехать, назначат опекуна, который будет их сопровождать на протяжении всего процесса.

Напомним, что с начала протестов в Беларуси в соседнюю Украину переехало уже около 1,2 тысячи белорусских IT-специалистов.

 
 
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Возможность переезда из Беларуси рассматривает около 22 ИТ-компаний разного масштаба.
 
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