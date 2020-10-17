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«Секс с мужем - раз в год. Даже вульгарное белье его не возбуждает». Психолог отвечает читательнице
Источник материала: Tut.by
В нашей рубрике на недостаток секса в отношениях чаще
— Мне 30 лет, моему мужу — 25. В браке мы 4 года, есть дочь, ей 2 годика. Мой муж не хочет заниматься со мной любовью, за год было всего раз.
На вопросы о том, что не так, почему он ничего не хочет (может, не привлекаю), он отвечал, что всё хорошо. Я стала сама проявлять инициативу, но не заметила, чтобы он на это как-то отреагировал. То у него настроения нет, то он устал после работы, то атмосфера не та. При этом мы живем без родителей, никто не мешает ночью, ребенок спит.
Меня ужасно обижало, что он отвергает меня, самооценка скатилась до нуля. Начала одеваться более откровенно, носить белье, которое, как по мне, даже немного вульгарное. Но и это его не возбуждает. Он говорит, что нравится больше, когда я в пижаме.
Предполагая ваши вопросы, скажу: я симпатичная и стройная, делаю зарядку регулярно, чтоб быть в форме. Конечно, думала об измене с его стороны. Но не могу в это поверить: он с работы бежит домой, все деньги в семью. Говорит часто, что любит меня, но вот интима нет. Может, ваши психологи подскажут, в чем может быть дело?
Комментарий психолога:
— Секс — это неотъемлемая часть взаимоотношений взрослых людей. И он очень важен в семейных отношениях. Постоянные сексуальные отношения способствуют поддержанию здоровья и гармоничного психического состояния человека. Подавление сексуальной энергии может вести к раздражению, проявлению агрессивности, апатии, неврозу, стрессу и депрессивным состояниям.
Вы пишете, что за последний год у вас был всего лишь случай интимной близости с мужем. Это наводит на мысль, что, возможно, у вашего мужчины есть проблемы в сексуальной потенции.
Попробуйте ответить себе на вопросы:
Дело в том, что многим мужчинам свойственно переживать глубинные проблемы внутри себя.
Но есть и другой аспект.
Вы пишете, что он вас любит и говорит об этом. Но секс — это выражение любви. Почему же, если он вас любит, он не проявляет влечения к вам? Может, его чувства изменились? И поэтому он вас не хочет.
Кроме того, важно понимать, что в процессе совместной жизни сексуальное влечение снижается, и чтобы его сохранять, важно быть интересными друг другу. А для этого нужно трудиться над вашими отношениями с обеих сторон.
Рекомендую вам для начала откровенно поговорить с вашим мужем, а если это не поможет, обратиться к специалисту. Перед разговором можете также прочитать книги «Пять языков любви» и «Искусство любить».
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В нашей рубрике на недостаток секса в отношениях чаще жалуются мужчины. Однако думать о том, что они «всегда хотят», а у женщин, соответственно, «всегда болит...
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