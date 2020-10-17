«Секс с мужем - раз в год. Даже вульгарное белье его не возбуждает». Психолог отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

В нашей рубрике на недостаток секса в отношениях чаще жалуются мужчины . Однако думать о том, что они «всегда хотят», а у женщин, соответственно, «всегда болит голова», — глупейший стереотип. Одно из доказательств этому — письмо от нашей читательницы, которое разбирает психолог.

Потерять близкого человека легко. А вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



Фото: pinterest.com

— Мне 30 лет, моему мужу — 25. В браке мы 4 года, есть дочь, ей 2 годика. Мой муж не хочет заниматься со мной любовью, за год было всего раз.

На вопросы о том, что не так, почему он ничего не хочет (может, не привлекаю), он отвечал, что всё хорошо. Я стала сама проявлять инициативу, но не заметила, чтобы он на это как-то отреагировал. То у него настроения нет, то он устал после работы, то атмосфера не та. При этом мы живем без родителей, никто не мешает ночью, ребенок спит.

Меня ужасно обижало, что он отвергает меня, самооценка скатилась до нуля. Начала одеваться более откровенно, носить белье, которое, как по мне, даже немного вульгарное. Но и это его не возбуждает. Он говорит, что нравится больше, когда я в пижаме.



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Предполагая ваши вопросы, скажу: я симпатичная и стройная, делаю зарядку регулярно, чтоб быть в форме. Конечно, думала об измене с его стороны. Но не могу в это поверить: он с работы бежит домой, все деньги в семью. Говорит часто, что любит меня, но вот интима нет. Может, ваши психологи подскажут, в чем может быть дело?

Комментарий психолога:

Сергей ЖадькоПсихолог «Центра успешных отношений»

— Секс — это неотъемлемая часть взаимоотношений взрослых людей. И он очень важен в семейных отношениях. Постоянные сексуальные отношения способствуют поддержанию здоровья и гармоничного психического состояния человека. Подавление сексуальной энергии может вести к раздражению, проявлению агрессивности, апатии, неврозу, стрессу и депрессивным состояниям.

Вы пишете, что за последний год у вас был всего лишь случай интимной близости с мужем. Это наводит на мысль, что, возможно, у вашего мужчины есть проблемы в сексуальной потенции.

Попробуйте ответить себе на вопросы:

В каком он находится состоянии?

Может быть такое, что с ним что-то происходит, но вы об этом не знаете?

Возможно, ваш мужчина находится в стрессе, депрессивном состоянии или переживает кризис?

Дело в том, что многим мужчинам свойственно переживать глубинные проблемы внутри себя.



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Но есть и другой аспект.

Вы пишете, что он вас любит и говорит об этом. Но секс — это выражение любви. Почему же, если он вас любит, он не проявляет влечения к вам? Может, его чувства изменились? И поэтому он вас не хочет.

Кроме того, важно понимать, что в процессе совместной жизни сексуальное влечение снижается, и чтобы его сохранять, важно быть интересными друг другу. А для этого нужно трудиться над вашими отношениями с обеих сторон.

Рекомендую вам для начала откровенно поговорить с вашим мужем, а если это не поможет, обратиться к специалисту. Перед разговором можете также прочитать книги «Пять языков любви» и «Искусство любить».