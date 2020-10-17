На МКАД-2 преследовали водителя с «ежом» и табельным оружием (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила о происшествии на МКАД-2 пятничным вечером. Вчера около 18:00 на дороге М-14 экипаж ГАИ преследовал водителя на Renault Clio, который не подчинился требованиям ГАИ об остановке.

Началась погоня. Инспекторы использовали спецсредство «еж» и табельное оружие. Сообщается, что водитель Renault совершил ДТП со служебным и гражданскими автомобилями.





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Сегодня в МВД сообщили, что в настоящее время мужчина находится в ИВС, на него составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от освидетельствования. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Задержанный уже совершал аналогичное правонарушение в июле этого года, за что был лишен водительских прав. В связи с этим материалы проверки будут переданы следователям для дачи правовой оценки действиям мужчины и возбуждения уголовного дела по статье 317-1 УК Беларуси. Известно, что сельчанин 67 раз привлекался к административной ответственности, в том числе более двадцати раз за «пьяное и бесправное вождение», — говорится в сообщении МВД.









Заблокировать машину нарушителя удалось на трассе Р-40 Боровляны — Логойск. Оказалось, что за рулем был 34-летний житель Минского района. Он был пьян.