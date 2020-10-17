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Студенты встали на колени, женщины собрались в тысячную колонну. Что прямо сейчас происходит в Минске

17.10.2020 14:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Минске проходит сразу два марша – женский и марш Молодости, в котором участвую студенты.  Оба марша начались почти одновременно. Женщины собрались на Востоке, около «Дана Молл», и пошли в сторону центра. 

За время марша к колонне, по оценкам СМИ, присоединилось порядка тысячи женщины. Они шли по городу, скандируя «Смотри в окно, а не в телевизор», «Уходите, тихари!», «Заберите Сашу, отпустите Машу!». Машины не прекращали сигналить им. 

К 14 часам женщины дошли от Востока до площади Якуба Коласа. Все это время силовики не пытались разгонять этот марш. 

Видимо, дело в том, что внимаем «правоохранителей» сразу же было направлено на марш студентов. Как только молодые люди собрались в колонну, силовики устроили хапун на Козлова, около Дворца искусства.

На данный момент известно, что задержали около 10 человек. 

Когда задержания чуть утихли, часть студентов на площади Победы перегородила дорогу – ребята встали перед авто на колени. 

За время двух маршей в городе уже задержали журналиста Onliner Дарью Спевак и фотографа TUT.by и БелаПАН Вадима Замировского. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске проходит сразу два марша – женский и марш Молодости, в котором участвую студенты.  Оба марша начались почти одновременно. Женщины собрались на...
 
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