Студенты встали на колени, женщины собрались в тысячную колонну. Что прямо сейчас происходит в Минске

Источник материала: KYKY

Сегодня в Минске проходит сразу два марша – женский и марш Молодости, в котором участвую студенты. Оба марша начались почти одновременно. Женщины собрались на Востоке, около «Дана Молл», и пошли в сторону центра.

За время марша к колонне, по оценкам СМИ, присоединилось порядка тысячи женщины. Они шли по городу, скандируя «Смотри в окно, а не в телевизор», «Уходите, тихари!», «Заберите Сашу, отпустите Машу!». Машины не прекращали сигналить им.

К 14 часам женщины дошли от Востока до площади Якуба Коласа. Все это время силовики не пытались разгонять этот марш.

Видимо, дело в том, что внимаем «правоохранителей» сразу же было направлено на марш студентов. Как только молодые люди собрались в колонну, силовики устроили хапун на Козлова, около Дворца искусства.

На данный момент известно, что задержали около 10 человек.

Когда задержания чуть утихли, часть студентов на площади Победы перегородила дорогу – ребята встали перед авто на колени.

За время двух маршей в городе уже задержали журналиста Onliner Дарью Спевак и фотографа TUT.by и БелаПАН Вадима Замировского.