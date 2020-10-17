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Фотофакт: Студенты на коленях перекрыли улицу в Минске
Источник материала: Партизан
Семеро студентов стали на колени на пешеходном переходе через улицу Козлова в Минске. Улица оказалась перекрыта, образовалась небольшая пробка.
Студенты на коленях перекрывают дорогу / Скриншот из видео
Семеро студентов стали на колени на пешеходном переходе через улицу Козлова в Минске. Улица оказалась перекрыта, образовалась небольшая пробка.
Это произошло около 13:10 — сразу после того, как силовики разогнали Студенческий марш. Около 150 молодых людей шли колонной от лингвистического университета. Силовики подъехали к ним на микроавтобусах и рассеяли колонну в районе перекрёстка проспекта Независимости и улицы Козлова. Больше 10 человек были задержаны, пишет
Несколько десятков студентов попытались снова собраться в колонну, но силовики вернулись. Студенты разбежались, а люди в форме бросились догонять их во дворе за Дворцом искусств
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Семеро студентов стали на колени на пешеходном переходе через улицу Козлова в Минске. Улица оказалась перекрыта, образовалась небольшая пробка.
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