ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: Студенты на коленях перекрыли улицу в Минске

17.10.2020 15:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Семеро студентов стали на колени на пешеходном переходе через улицу Козлова в Минске. Улица оказалась перекрыта, образовалась небольшая пробка.



Студенты на коленях перекрывают дорогу / Скриншот из видео 

Семеро студентов стали на колени на пешеходном переходе через улицу Козлова в Минске. Улица оказалась перекрыта, образовалась небольшая пробка.

Это произошло около 13:10 — сразу после того, как силовики разогнали Студенческий марш. Около 150 молодых людей шли колонной от лингвистического университета. Силовики подъехали к ним на микроавтобусах и рассеяли колонну в районе перекрёстка проспекта Независимости и улицы Козлова. Больше 10 человек были задержаны, пишет еuroradio.fm

Несколько десятков студентов попытались снова собраться в колонну, но силовики вернулись. Студенты разбежались, а люди в форме бросились догонять их во дворе за Дворцом искусств
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семеро студентов стали на колени на пешеходном переходе через улицу Козлова в Минске. Улица оказалась перекрыта, образовалась небольшая пробка.
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД-2 преследовали водителя с «ежом» и табельным оружием (видео, обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.10.2020
Mir24.TV Belarus
17.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика