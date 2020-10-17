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В Минске уже задерживают журналистов и студентов

17.10.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержан корреспондент TUT.BY и БелаПАН Всеволод Зарубин. Также были задержаны корреспондент Onliner Дарья Спевак и корреспондент РИА «Новости».

Читатели finance.tut.by сообщают, что задержания также проходят возле МГЛУ на Румянцева. Задержаны 7−10 человек, в том числе девушки.

Также бусы с силовиками дежурят возле 4-го корпуса БГУИР. Как говорят читатели, в здание университета пускают только по пропускам.
 
 
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Задержан корреспондент TUT.BY и БелаПАН Всеволод Зарубин. Также были задержаны корреспондент Onliner Дарья Спевак и корреспондент РИА «Новости».
 
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