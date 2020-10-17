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Литовский ж/д оператор: пока потоки грузов из Беларуси идут согласно плану

17.10.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литовский оператор грузовых ж/д перевозок LTG Cargo (дочернее предприятие "Литовских железных дорог", Lietuvos gelezinkeliai) пока не получал никаких сигналов о том, что поток белорусских грузов сократится или будет перенаправлен в российские порты, сообщил глава LTG Cargo Эгидиюс Лазаускас журналистам.





По словам Лазаускаса, ни один из грузовладельцев, с которыми работает LTG Cargo, не заявлял о планах сократить объемы грузов, предусмотренные в договорах.

"Извещений или сообщений о том, что в нашу сторону не будут направляться грузы, у нас нет", - добавил он.

При этом ж/д компании, по словам ее главы, важно заранее знать о меняющихся планах владельцев грузов, поскольку от этого зависит резервирование локомотивов.

"Пока поток такой, на какой мы надеялись, а дальше - посмотрим", - сказал Лазаускас.

В среду агентство Reuters сообщило, что в октябре Беларусь, как минимум, один груз нефтепродуктов экспортирует через российский порт Усть-Луга.

В 2019 году на белорусские грузы пришлось более 30% всего объема перевалки в Клайпедском порту (14,1 млн тонн из 46,3 млн тонн). Помимо нефтепродуктов, через Клайпеду экспортируется продукция завода "Беларуськалий" - почти 9 млн тонн в год. Терминал Biriu kroviniu terminalas, долей в котором владеет "Беларуськалий", через пять лет надеялся ежегодно переваливать около 16 тонн белорусских удобрений.

Ежегодно Lietuvos gelezinkeliai перевозит 18-19 млн тонн белорусской продукции, ее доходы от этих перевозок составляют около 100 млн евро.

Концерн "Белнефтехим" ранее отмечал, что ведет активные переговоры с российскими компаниями о возможности и условиях перенаправления перевалки белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты РФ в объеме до 6 млн тонн в год (практически весь объем экспорта белорусских нефтепродуктов морским путем). В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что область готова предложить портовые мощности для перевалки 6 млн тонн нефтепродуктов и 10 млн тонн удобрений из Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Беларусь перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты). Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы.
 
 
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Литовский оператор грузовых ж/д перевозок LTG Cargo (дочернее предприятие "Литовских железных дорог", Lietuvos gelezinkeliai) пока не получал никаких сигналов о том, что поток...
 
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