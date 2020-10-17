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Вынесен приговор по делу о "букмекерских" матчах. Игроки "Витебска" получили сроки от одного до трех лет

17.10.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Параллельно со следствием о громком скандале вокруг "букмекерского" матча молодечненского "Динамо" против "Могилева" 12 ноября 2019 года шло разбирательство аналогичных эпизодов, в которых фигурировали игроки хоккейного клуба "Витебск".



В роли подозреваемых и позже обвиняемых выступали вратарь Роман Стрельников, защитники Виталий Сапего, Кирилл Сачивко. Антон Медведев и нападающий Александр Полицинский. Им вменялась нечестная игра в ходе розыгрыша Кубка Салея-2019 в августе минувшего года.

Как было установлено следствием, в поединках, крупно проигранных витеблянами, подсудимые делали ставки на исходы отдельных периодов. Попавшихся на нечестной игре хоккеистов суд Железнодорожного района Витебска приговорил к ограничениям свободы сроком от одного до трех лет с запретом заниматься их основной профессией на срок ограничения. Хоккеисты намерены подать апелляции на решение суда.
 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Параллельно со следствием о громком скандале вокруг "букмекерского" матча молодечненского "Динамо" против "Могилева" 12 ноября 2019 года шло разбирательство...
 
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