ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число электромобилей в Беларуси за полгода выросло в два раза

17.10.2020 15:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Число электромобилей в Беларуси за последние полгода выросло вдвое.

 Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, выступая на Форуме по развитию электромобильности E-Mobility 2020 в Минске, информирует БЕЛТА.

Министр связал этот рост с принятыми в последнее время в Беларуси регулирующими мерами: "На уровне главы государства, правительства утвержден ряд документов, направленных на стимулирование использования электротранспорта. Буквально за два последних квартала, второй и третий, с момента принятия этих мер количество электромобилей увеличилось вдвое и превысило 1,2 тыс. единиц".

Электромобилизацию в Беларуси рассматривают как одно из перспективных направлений развития. Министерство энергетики подсчитало, что в случае роста числа электромобилей в нашей стране до 10 тыс. единиц объем потребления электрической энергии составит около 80 млн квт·ч. Это довольно значительная величина - даже чуть больше, чем объем электропотребления среднестатистическим районом Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число электромобилей в Беларуси за последние полгода выросло вдвое.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обошла Нурмагамедова: Бузова попала в Книгу рекордов России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.10.2020
Mir24.TV Belarus
17.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика