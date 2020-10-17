ГАИ показала видео погони со стрельбой на МКАД-2, нарушитель сейчас в ИВС

Источник материала: Sputnik Беларусь

В пятницу в вечерний час-пик водитель Рено удирал от ГАИ на трассе М-14 "Вторая кольцевая", останавливали нарушителля при помощи спецсредства "еж" и с применением табельного оружия.

Во время погони водитель "совершил ДТП со служебным и гражданскими автомобилями", сообщили в ГАИ. Инспекторам удалось заблокировать его на автодороге Р-40 "Боровляны-Логойск".

Нарушителем оказался 34-летний житель Минского района, он был пьян.

Находившегося в легковушке пассажира пришлось доставить в больницу, уточнили в ГАИ.

Спустя сутки после погони стали известны новые подробности происшествия, выяснилось, что водитель уже был лишен прав в этом году за пьяную езду, а ранее еще 67 раз привлекался к административной ответственности, в том числе более 20 раз за пьянство за рулем и вождение без прав.

Материалы проверки будут переданы следователям для дачи правовой оценки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.317-1 УК Беларуси.

Сейчас мужчина помещен в ИВС, автомобиль находится на штрафстоянке.

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