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"ЯсноПонятно". Все бесит: как справляться с гневом

17.10.2020 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"ЯсноПонятно". Все бесит: как справляться с гневом

Отдавили ноги в метро, коллега нахамил в рабочей почте, а из списка запланированных дел не сделано ничего. Как правило, гнев возникает, когда кто-то нарушает наши границы или мы сами очень недовольны собой. 

Постараться глубоко дышать, представить собеседника в нелепом костюме или избить боксёрскую грушу после рабочего дня. Как научиться контролировать гнев и использовать его в своих целях? Люди с какими качествами злятся чаще других? И почему в этом состоянии мы уверены в своей правоте как никогда?

Как выпустить пар и не заработать ещё больше проблем, разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Нейропсихолог Марина Захарова объясняет, зачем нужен гнев и что делать, если бесит кто-то на работе.

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В первобытные времена чувство гнева помогало противостоять опасности и сражаться с хищниками, но какой от него толк сегодня, в каменных джунглях?
 
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