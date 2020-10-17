ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осознали или переобулись? Пресс-секретарь БПЦ: митрополит не запрещал категорически петь "Магутны Божа"

17.10.2020 15:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергий Лепин прокомментировал недавний запрет митрополита Вениамина на исполнение гимна "Магутны Божа".


Митрополит Вениамин / church.by

14 октября руководитель БПЦ в Покровской церкви Гродно заявил, что не стоит петь гимн "Магутны Божа", потому что он "разделяет наше общество". Заявление вызвало большой резонанс в Беларуси.

По словам Лепина, все не так всё поняли.

"Это был разговор на конкретном приходе о текущих делах — приходских и епархиальных. Патриарший Экзарх не ставил своей целью озвучить программное заявление на всю страну, речь не идёт о категоричном запрете исполнять "Магутны Божа". Замечание владыки касалось исполнения этого гимна в богослужебном контексте. Владыка Вениамин обратил внимание, что иногда настоятели при выборе репертуара дополнительных песнопений, исполняемых на приходе не учитывают мнение всей своей паствы. При этом некоторые прихожане видят в гимне "Магутны Божа" негативные политические коннотации, поскольку его слова написаны в 1943 году Натальей Арсеньевой — женой Франтишка Кушеля, лидера Белорусской краевой обороны. Не желая вступать в длительные споры по существу текста, музыки и обстоятельств возникновения этого произведения, глава БПЦ акцентировал внимание,что не следует исполнять "Магутны Божа" в границах богослужения и на приходе ради мира общин", — написал Лепин в Фейсбуке. 
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергий Лепин прокомментировал недавний запрет митрополита Вениамина на исполнение гимна "Магутны Божа".
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы лишены свободы». Жодинцы прошли по городу, держа руки за головой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.10.2020
Mir24.TV Belarus
17.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика