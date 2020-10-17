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«Мы лишены свободы». Жодинцы прошли по городу, держа руки за головой

17.10.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жители Жодино провели акцию против преследования за мирные протесты.

16 октября жители Жодино провели акцию против преследования людей за мирные протесты. Они прошли по городской улице так, как передвигаются заключенные — держа руки за головой.

— Согласно Конституции мы имеем право на свободу высказываний и волеизъявления. Мы имеем право на свободу слова. Государство должно обеспечивать свободу, неприкосновенность и достоинство личности. Но мы лишены свободы. Конкретно у нас в Жодино задерживают, судят и преследуют людей, посмевших выразить свое мнение. Под репрессии попали и мамы с маленькими детьми, и пожилые жители, — рассказали EX-PRESS.BY участники акции.".
 
 
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Жители Жодино провели акцию против преследования за мирные протесты.
 
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