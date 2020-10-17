«В России не ожидали, что Лукашенко не справится». Кац объяснил, будет ли Кремль вводить в Беларусь свои войска

Источник материала: KYKY

Прямо сейчас огромное количество политологов пытаются объяснять, что происходит в Беларуси, и давать происходящему собственную оценку. Один из ярких представителей таких экспертов – Максим Кац, российский политик и теперь уже, кажется, беларуский блогер.

Журналист TUT.by Любовь Касперович поговорила с Максимом. В том числе, она узнала, что по мнению блогера Кремлю нужно от Беларуси – и станет ли Россия вводить свои войска в нашу страну. Полную версию интервью можно прочесть по ссылке .

Почему протесты в Беларуси – это мини-версия того, что будет происходить в России.

«У нас очень похожие режимы – это персоналистские информационные автократии. У вас она более персоналистская, у нас – менее, но все равно очень завязана на личности Путина. Он сидит не 26 лет, а 20, но тоже обнулил все свои сроки правления и решил править вечно. И у него тоже падают рейтинги. Понятно, что не сейчас, но через какое-то время мы можем попасть в похожую ситуацию.

Непонятно, как она будет происходить. Может, Путину хватит ума сделать так, как сделал Ельцин, чтобы не попасть в положение Лукашенко, которому, чтобы сделать что-то политическое, нужно ехать в СИЗО».

Почему Путин боится победы беларуского народа

«Многие видят происходящее в Беларуси как возможные московские события в будущем. Они очень боятся, что россияне увидят, как общество справилось с похожим по многим параметрам автократом <...>

Для России очень важно сохранить и развивать партнерство с Беларусью: она важный торговый партнер и вообще со всех сторон близкая нам страна <...> И для того, чтобы не потерять Беларусь, нужно поддержать правду и справедливость, людей, которые борются за то, чтобы состоялись честные выборы, чтобы отпустили политических заключенных. И перестать подыгрывать всем этим людям, которые занимаются избиениями и нечеловеческими методами контролируют Беларусь».

Почему Россия не будет вводить в Беларуси никакие войска, кроме информационных

Москва с удовольствием делает информационные интервенции. Помните, когда все стали постить фотографии, что автозаки едут по Псковской области к российско-белорусской границе? Два месяца прошло – никакие автозаки так и не доехали <...>

Насчет реальных силовых действий со стороны России – не думаю, что это может произойти. Беларусь – большая страна, с боеспособной армией. Невозможно ввести туда еще какую-то армию. Люди не согласятся с этим никогда. И это полное безумие. Думаю, что до этого не дойдет даже совсем безумное руководство. А в России оно все-таки не совсем такое. То есть вмешательство может быть только информационным.

<...> В России никто не ожидал, что Лукашенко не справится с ситуацией сам. Никто не считал нужным вмешиваться на этапе выборов. Все думали, что оно как-то и само пройдет. И потом, когда ситуация начала шататься, стали как-то помогать <...> Видимо, в Москве сказали, что надо политически решать проблему, будут выборы, но через год. С моей точки зрения, это тоже ни на кого не действует».