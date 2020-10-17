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Правозащитники: при разгоне Марша молодости задержано не менее десяти человек
Источник материала: Навiны
При разгоне силовиками Марша молодости 17 октября в Минске задержано не менее десяти человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
Сбор участников
Колонна студентов была рассеяна, некоторых задерживали в прилегающих дворах.
При освещении марша студентов
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При разгоне силовиками Марша молодости 17 октября в Минске задержано не менее десяти человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
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