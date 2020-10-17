Правозащитники: при разгоне Марша молодости задержано не менее десяти человек

При разгоне силовиками Марша молодости 17 октября в Минске задержано не менее десяти человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

















Сбор участников Марша молодости был назначен возле двух вузов — БГУИР и МГЛУ. Около 13.00 студенты пошли колонной, скандируя «Саша, ты отчислен!». На пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова из подъехавших микроавтобусов выбежали сотрудники ОМОНа в масках и балаклавах и начали задерживать людей.

Колонна студентов была рассеяна, некоторых задерживали в прилегающих дворах.