Первый белорусский спутник оказался неконкурентоспособным. На Беларуси повис огромный долг

Источник материала: Ежедневник

Первый белорусский спутник, созданный и запущенный на китайский кредит, оказался неконкурентоспособным. Беларусь просит Китай простить долг по спутнику на 230 млн долларов, но партнер отказывается.

Финансирование проекта «Создание национальной системы спутниковой связи и вещания Республики Беларусь» осуществлялось за счет межправительственного кредита, который предоставил Экспортно-импортный банк Китая. Его выборка завершена в 2016 году и фактически составила 258,6 млн долларов. Китайская промышленная корпорация «Великая стена» вывела на орбиту спутник «Белинтерсат-1» и создала в поселке Станьково Дзержинского района наземный комплекс управления спутниками, который входит в состав госпредприятия «Завод точной электромеханики», пишет t ut.by .

«Вместе с тем в ходе коммерческой эксплуатации спутника возникли проблемы, существенно повлиявшие на окупаемость проекта. Наряду с белорусским спутником с традиционной технологией на платформе DFH-4 появились более конкурентоспособные спутники с высокой пропускной способностью HTS. Кроме того, цены на ресурсы спутниковой связи с начала реализации проекта в 2011 году снизились в среднем в 3−5 раз. В результате бизнес-план, позволяющий обслуживать указанный выше кредит, стал невыполнимым», писал в марте 2019 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас своему китайскому коллеге. На окупаемость проекта повлияло также то, что китайская компания не смогла завершить координацию белорусского спутника со спутниковыми системами третьих стран, что не позволило в полной мере предлагать ресурс спутника на рынке связи, говорится в письме.

По указанным причинам этот проект стал неокупаемым. На тот момент Беларусь на обслуживание и погашение кредита перечислила 51,6 млн долларов, однако «дальнейшие выплаты за счет средств от реализации проекта осуществляться не могут», писал Румас. Он предложил в качестве «наиболее оптимального в данной ситуации решения» списать оставшуюся часть долга по кредиту Эксимбанка Китая в размере 232,7 млн долларов основного долга и процентов по кредиту.

Но, как выяснил TUT.BY, это решение не нашло поддержки с китайской стороны.

«Сейчас по долгам платит само предприятие и помогает Минфин Беларуси», — сказали информированные источники. В Минфине отказались от комментариев. На «Заводе точной электромеханики» сказали, что не владеют информацией о письме Румаса.

По данным на первый квартал 2019 года, первый белорусский спутник был загружен на 35−45%. У «Завода точной электромеханики» хорошо получается работать с заказчиками из Африки. Востребованность сохраняется со стороны белорусских силовых структур.

«Для них это не просто услуга, а гарантия независимости от зарубежных операторов и технических решений, по сути, гарантия суверенитета нашей страны», говорят на «Заводе точной электромеханики», который специализируется на проектах в сфере ВПК.

По информации TUT.BY, идея китайско-белорусского проекта была в получении прибыли на зарубежных рынках и оказание услуг внутри страны, в первую очередь для силовых структур. Но развитие новых технологий, изменение рыночной конъюнктуры существенно поставили под вопрос реализацию бизнес-плана. В Беларуси обеспечен почти полный охват территории сетями сотовой связи 3G и 4G, активно расширяется число абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет. На фоне острой ценовой конкуренции это сужает круг клиентов, потенциально заинтересованных в использовании спутниковой связи.

Сейчас в планах оператора национальной системы спутниковой связи и вещания - изучение оптимальных вариантов развития на период, когда срок эксплуатации аппарата «Белинтерсат-1» через 10 лет будет завершен. «На смену ему может быть создан новый спутник на технологической платформе, соответствующей уровню передовых решений второй половины 2020-х годов. Либо более выгодным окажется вариант аренды емкости космического аппарата», - говорил neg.by ведущий специалист «Завода точной электромеханики» Леонид Федотов.

Власти Беларуси намерены оказывать поддержку космическим инициативам. 31 августа Александр Лукашенко подписал распоряжение о запуске Белорусским госуниверситетом второго космического спутника в 2021 году. С какого космодрома будет производиться запуск спутника, не сообщается. Первый такой аппарат вуз запустил в октябре 2018 года с китайского космодрома Цзюцюань. Все работы по разработке и производству второго спутника будут выполнены сотрудниками, студентами и аспирантами БГУ. По сравнению с эксплуатируемым в настоящее время спутником он обладает большим потенциалом для проведения экспериментов в области космической физики с использованием материалов и полупроводниковых устройств белорусского производства. После запуска будет сформирована первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Согласно распоряжению, целью проекта является популяризация аэрокосмической отрасли в Беларуси, повышение качества подготовки специалистов, развитие белорусской научной космической школы, привлечение талантливой молодежи для разработки наукоемких технологий.