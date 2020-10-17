Снаряды вместо грибов: саперы в Беларуси обезвредили более 20 тыс. боеприпасов времен ВОВ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Саперы в Беларуси продолжают работать даже в пандемию. В республике обезвреживают снаряды времен Великой Отечественной войны . Сейчас, в грибной сезон, их находят особенно часто. Но обнаружить неразорвавшийся снаряд можно не только в лесу. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко узнала, как работают саперы.

Необычный «подберезовик» обнаружен недалеко от Минска. На вызов приезжает дежурная группа из трех человек. Защитный костюм весом почти в 40 килограммов нужно надеть за пять минут, а дальше оценить найденный предмет. Такая мина не опасна, ее просто извлекают из земли. Но если видно, что снаряд действующий, проводят настоящую спецоперацию.

«Мы его перевозим в специальных контейнерах на отведенные площадки. И производим подрыв», – сказал техник пиротехнических работ.

Горячая пора у саперов начало лета и конец осени: полевые работы, сезон грибов и ягод. После зимы плотность почвы меняется и она выталкивает из себя неразорвавшиеся артиллерийские снаряды, мины. Но бывают и более страшные «дары леса».

«Авиационные бомбы представляют особую опасность в связи с большим количеством взрывчатого вещества. И необходимостью привлечения грузовых автомобилей. Возможно даже кранов. Необходимо просматривать маршруты движения до подрывной площадки», – отметил командир саперно-пиротехнической группы.

Смертоносных находок с годами меньше не становится. В Первую мировую и Великую Отечественную войны были использованы сотни миллионов боеприпасов. В этом году обезвредили в полтора раза больше опасных предметов, чем в прошлом. Только в Минской области это примерно каждый третий выезд саперов.

«Витебская область из года в год держит пальму первенства. Порядка 12 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено группой войсковой части, которая находится в городе Витебск. Полоцк, соответственно. Очень больше количество предметов обнаруживается саперно-пиротехнической группой, находящейся в городе Бобруйске», – добавил главный специалист управления боевой службы МВД Беларуси Дмитрий Гаврук.

Саперы говорят, чтобы не стать жертвой войны в мирное время, нельзя прикасаться к предмету, и тем более извлекать его из земли. Нужно сообщить в милицию. Важно понимать: даже если находка выглядит ветхой и бесполезной, внутри может оставаться тротил. А у него срок годности не истекает.

Самые крупные находки этого года две авиабомбы. Их обнаружили в Гомеле при строительстве жилого дома.