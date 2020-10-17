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Клип про «Шчучыншчыну», где отжигает женщина с красно-зеленым флагом, разорвал интернет. Говорят, это «новый гимн ябацек»
Источник материала: KYKY>
В Беларуси появились свои «Лапенки» – авторы канала ЧинЧинЧенэл. Недавно они опубликовали фееричный клип на песню про Щучинщину. Все видео женщина по имени Елена Желудок поет про то, какая крутая Щучинщина отличная, и нервно танцует под бит трека. Это надо видеть.
«Пора вызывать экзорциста». Реакция соцсетей
Реакцию на этот клип в интернете можно описать фразой «это так плохо, что даже хорошо». Люди даже спрашивают, как можно легально эмигрировать на Щучинщину. Правда, другие предлагают вызвать для главной героини экзорциста.
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