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Клип про «Шчучыншчыну», где отжигает женщина с красно-зеленым флагом, разорвал интернет. Говорят, это «новый гимн ябацек»

17.10.2020 16:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси появились свои «Лапенки» – авторы канала ЧинЧинЧенэл. Недавно они опубликовали фееричный клип на песню про Щучинщину. Все видео женщина по имени Елена Желудок поет про то, какая крутая Щучинщина отличная, и нервно танцует под бит трека. Это надо видеть. 
 

«Пора вызывать экзорциста». Реакция соцсетей 

Реакцию на этот клип в интернете можно описать фразой «это так плохо, что даже хорошо». Люди даже спрашивают, как можно легально эмигрировать на Щучинщину. Правда, другие предлагают вызвать для главной героини экзорциста. 

  

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