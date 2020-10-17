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«Весна»: известно о трех десятках задержанных сегодня в Минске
Источник материала: Навiны
Правозащитному центру «Весна» (лишен властями регистрации) на данный момент известно о 33 задержанных 17 октября в Минске, в том числе
Сбор участников анонсированного в соцсетях Марша молодости был назначен возле двух вузов — БГУИР и МГЛУ. Около 13.00 студенты пошли колонной, скандируя «Саша, ты отчислен!». На пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова из подъехавших микроавтобусов выбежали сотрудники ОМОНа в масках и балаклавах и начали задерживать людей.
Колонна студентов была рассеяна, некоторых задерживали в прилегающих дворах и возле входа во Дворец искусств.
При освещении студенческой акции были задержаны как минимум трое журналистов — сотрудники БелаПАН и tut.by Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, а также корреспондент Onliner Дарья Спевак. Задерживался и корреспондент РИА Новости, но после проверки документов его отпустили — об этом сообщило российское информагентство.
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Правозащитному центру «Весна» (лишен властями регистрации) на данный момент известно о 33 задержанных 17 октября в Минске, в том числе трех жу
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