|
ГУВД официально: о задержании журналистов речи пока не идет, они доставлены в РУВД для разбирательства
Источник материала: Навiны
Задержанных сегодня в Минске журналистов, которые освещали
При этом он отказался уточнить
По его словам, административный процесс в отношении журналистов не начат. «Если будет начат административный процесс, я вам дополнительно сообщу», − пообещал Лашкевич.
По имеющейся информации, сегодня в центре Минска были задержаны как минимум трое журналистов − сотрудники БелаПАН и tut.by Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, а также корреспондент Onliner Дарья Спевак. Задерживался и корреспондент РИА Новости, но после проверки документов его отпустили — об этом сообщило российское информагентство.
Напомним, в минувшее воскресенье во время освещения
Все время, пока журналисты находились в Октябрьском РУВД, их на улице ждали коллеги. Не исключено, что сегодня Лашкевич не стал называть местонахождение задержанных во избежание сбора людей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГУВД официально: о задержании журналистов речи пока не идет, они доставлены в РУВД для разбирательства
Задержанных сегодня в Минске журналистов, которые освещали студенческий марш протеста, доставили в РУВД для проверки документов, сообщил
|
Свежие газеты
Архив (Разное)