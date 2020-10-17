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"Это надолго": что сделать, чтобы дети меньше простужались?

17.10.2020 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Это надолго": что сделать, чтобы дети меньше простужались?

Разбираем (не)мифы о детском иммунитете .Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" записали инструкцию, в которой рассказываем, как родителям стоически перенести частые простуды детей. Потому что многим знакома ситуация: только выздоровели, пошли в сад и снова что-то подхватили.

Об этом Настя и Лина говорят с педиатром, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.

А еще разобрали для вас самые распространенные мифы об анализах, которые назначаются детям.

2:20 ― что нужно знать родителям, чтобы пережить осень, минимизируя количество простудных заболеваний;

6:30 ― как реагировать на сопли (спойлер: ловить дзен);

8:00 ― как определить, что ваш ребенок относится к "часто болеющим";

9:00 ― "а если болеет редко, это плохо и иммунитет не нагружается?"

10:25 ― несколько слов об аденоидах;

11:40 ― что делать, если ребенку часто назначают антибиотики?

13:05 ― как укрепить детский иммунитет?

14:00 ― надо ли принимать в межсезонье витамин D?

16:40 ― "попей травок": о скрытом вреде растительных препаратов, "укрепляющих" иммунитет;

19:00 ― "закаливание укрепит иммунитет" и что об этом говорит наука;

21:30 ― спасет ли увлажнитель воздуха в квартире от частых простуд?

23:15 ― орошение слизистой оболочки носа соленой водой поможет не болеть?

25:00 ― зависимость от сосудосуживающих капель: как быть?

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Что нужно знать родителям, чтобы пережить осень с детьми? Как "укрепить" иммунитет дошкольника и почему частые сопли — это нормально? Что делать с аденоидами?...
 
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