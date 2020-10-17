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Задержания студентов и "марш-демарш": как прошли акции протеста - видео
17.10.2020 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Субботние акции протеста начались около 12:00 в двух частях Минска. "Женский марш" стартовал в районе станции метро "Восток". Участницы акции прошли вдоль проспекта Независимости, по пути к колонне присоединялись женщины и девушки с бело-красно-белой символикой и цветами.
Женщин сопровождали правоохранители в штатском, в ход акции силовики не вмешивались. В районе площади Якуба Колоса "Женский марш" превратился в "демарш" - так называют субботние прогулки с цветами.
Одновременно с женской акцией протеста прошел "Марш молодости", его участниками стали студенты столичных вузов. Они собрались на улице Захарова. Колонна двинулась к проспекту Независимости, где ее встретили силовики.
Несанкционированная акция продолжалась около 10 минут.
"Задержания проводились в рамках административного процесса", - заявили в столичном ГУВД.
Точное количество задержанных милиция не называет, известно, что среди них есть журналисты.
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В субботу в Минске прошли две акции протеста. "Марш молодости" студентов завершился задержаниями спустя 10 минут после начала. "Женский марш" за два с лишним часа...
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