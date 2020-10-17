Источник материала: Sputnik Беларусь

Субботние акции протеста начались около 12:00 в двух частях Минска. "Женский марш" стартовал в районе станции метро "Восток". Участницы акции прошли вдоль проспекта Независимости, по пути к колонне присоединялись женщины и девушки с бело-красно-белой символикой и цветами.

Женщин сопровождали правоохранители в штатском, в ход акции силовики не вмешивались. В районе площади Якуба Колоса "Женский марш" превратился в "демарш" - так называют субботние прогулки с цветами.

Одновременно с женской акцией протеста прошел "Марш молодости", его участниками стали студенты столичных вузов. Они собрались на улице Захарова. Колонна двинулась к проспекту Независимости, где ее встретили силовики.

Несанкционированная акция продолжалась около 10 минут.

"Задержания проводились в рамках административного процесса", - заявили в столичном ГУВД.

Точное количество задержанных милиция не называет, известно, что среди них есть журналисты.

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