Какие планы у «БЕЛДЖИ» по выпуску электромобилей

По словам замминистра, руководство «БЕЛДЖИ» достигло договоренности с китайским партнером о том, что в 2021 году будет выпущена первая партия электромобилей в категории до $30 тыс. Первые пять образцов такой техники сейчас проходят испытания в Беларуси. Производитель пытается оценить их поведение в режиме низких температур. Предварительные результаты дают основание для потребительского оптимизма, имеющиеся отклонения производитель готов устранить.





Как сообщалось, за январь — июль компания «БЕЛДЖИ» произвела 8617 автомобилей.









Сегодня производственная программа предприятия предполагает выпуск до 20 тыс. автомобилей в 2020 году.





В планах правительства нарастить производство легковых автомобилей на площадках «ЮНИСОН» и «БЕЛДЖИ» с 30 тыс. в 2021 году до 50 тыс. в 2023-м.







