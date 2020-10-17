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Не поверите: марш женщин в Минске закончился без задержаний

17.10.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17 октября около 14:30 колонна из более чем ста женщин с цветами добралась до площади Победы. После чего участницы разошлись, акция завершилась.

 Во время марша силовики не задерживали участниц, но наблюдали со стороны за ними и снимали всех на видеокамеры.

В полдень около ТРЦ Dana Mall на станции метро "Восток" в Минске собралось около 100 женщин. У некоторых в руках были цветы и бело-красно-белые ленты.

Они скандировали "Жыве Беларусь!", "Далучайся!" и "Верым, можам, пераможам!". Количество участниц акции постепенно увеличивалось.
 
Теги: Минск
 
 
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17 октября около 14:30 колонна из более чем ста женщин с цветами добралась до площади Победы. После чего участницы разошлись, акция завершилась.
 
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