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Не поверите: марш женщин в Минске закончился без задержаний
Источник материала: Партизан
17 октября около 14:30 колонна из более чем ста женщин с цветами добралась до площади Победы. После чего участницы разошлись, акция завершилась.
Во время марша силовики не задерживали участниц, но наблюдали со стороны за ними и снимали всех на видеокамеры.
В полдень около ТРЦ Dana Mall на станции метро "Восток" в Минске собралось около 100 женщин. У некоторых в руках были цветы и бело-красно-белые ленты.
Они скандировали "Жыве Беларусь!", "Далучайся!" и "Верым, можам, пераможам!". Количество участниц акции постепенно увеличивалось.
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17 октября около 14:30 колонна из более чем ста женщин с цветами добралась до площади Победы. После чего участницы разошлись, акция завершилась.
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