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В отношении задержанных при освещении студенческого марша журналистов милиция начала административный процесс

17.10.2020 17:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В отношении журналистов, задержанных 17 октября при освещении студенческой акции в Минске, начат административный процесс, сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич. О какой именно статье КоАП идет речь, он не уточнил. 

В отношении задержанных при освещении студенческого марша журналистов милиция начала административный процесс

Ранее Лашкевич сообщил, что задержанные сегодня в Минске журналисты, которые освещали студенческий марш протеста, доставлены в РУВД для проверки документов. При этом он отказался уточнить фамилии доставленных и место их нахождения. «В настоящий момент о задержании журналистов речи не идет, — сказал Лашкевич. — Есть журналисты, которые доставлены в одно из территориальных РУВД для разбирательства, у них проверяют документы».

По имеющейся информации, сегодня в центре Минска были задержаны как минимум трое журналистов — сотрудники БелаПАН и tut.by Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, а также корреспондент Onliner Дарья Спевак. Задерживался и корреспондент РИА Новости, но после проверки документов его отпустили — об этом сообщило российское информагентство.

Напомним, в минувшее воскресенье во время освещения Марша гордости по всей Беларуси было задержано около 40 сотрудников СМИ. 15 журналистов, задержанных в Минске, были доставлены в УВД Октябрьского района и провели там от 10 до 13 и более часов. Вначале им обещали просто проверить документы, затем составили протоколы по ст. 23.4 КоАП (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Судов еще не было.

Все время, пока журналисты находились в Октябрьском РУВД, их на улице ждали коллеги.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении журналистов, задержанных 17 октября при освещении студенческой акции в Минске, начат административный процесс, сообщил представитель пресс-службы ГУВД...
 
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