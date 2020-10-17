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«Мы видим, как убирают квалифицированных тренеров, а на их места ставят тех, кто абсолютно не пригоден»
Источник материала: Навiны
Чемпион мира и Европы,
По его словам, «это правда»: «Сначала спортсменам запретили что-либо комментировать, потом выкладывать видео с происходящими событиями в своих соцсетях. Затем руководство запретило даже лайкать подобные видеоролики!»
Попов, слова которого приводит
«Я считаю, что ребята, которые молчат, все это хавают, грубо говоря, заслуживают того, что с ними делают чиновники. И мы видим, как убирают действительно грамотных, творческих людей, квалифицированных тренеров из команд, а на их места ставят обычных исполнителей, тех, кто абсолютно не пригоден для этого места», — отметил чемпион.
Он не понимает, почему молчат даже те, кого убирают: «Если они молчат, значит, они согласны с тем, что творится в стране, они за такую власть и такой подход к спорту».
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«Мы видим, как убирают квалифицированных тренеров, а на их места ставят тех, кто абсолютно не пригоден»
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