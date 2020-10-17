«Мы видим, как убирают квалифицированных тренеров, а на их места ставят тех, кто абсолютно не пригоден»

Чемпион мира и Европы, победитель I Европейских игр Степан Попов прокомментировал информацию о том, что межведомственная комиссия снизила всем спортсменам выплаты по президентским стипендиям примерно на 20%.





По его словам, «это правда»: «Сначала спортсменам запретили что-либо комментировать, потом выкладывать видео с происходящими событиями в своих соцсетях. Затем руководство запретило даже лайкать подобные видеоролики!»

Попов, слова которого приводит Белорусский фонд спортивной солидарности , утверждает, что чиновники прессуют тех, кто ранее высказывался против насилия: «Остальные испугались и решили молчать. И в итоге они получили свое».

«Я считаю, что ребята, которые молчат, все это хавают, грубо говоря, заслуживают того, что с ними делают чиновники. И мы видим, как убирают действительно грамотных, творческих людей, квалифицированных тренеров из команд, а на их места ставят обычных исполнителей, тех, кто абсолютно не пригоден для этого места», — отметил чемпион.

Он не понимает, почему молчат даже те, кого убирают: «Если они молчат, значит, они согласны с тем, что творится в стране, они за такую власть и такой подход к спорту».