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ЕС окажет Беларуси огромную экономическую поддержку в случае победы демократии

17.10.2020 17:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Как заявил глава департамента Восточного соседства в Еврокомиссии Лоуренс Мередит, оказание демократическому обществу поддержки является для ЕС сегодня приоритетом во взаимоотношениях с Беларусью.

«Важно также показать народу Беларуси, какие возможности существуют в том, что касается сотрудничества с ЕС при переходе к демократической Беларуси. И мы поддерживаем такой переход», - заявил Мередит на слушаниях в Европарламенте. По его словам, при победе народа в этой нелегкой борьбе «возможна значительная экономическая поддержка» Беларуси. Речь идет в том числе доступ к финансированию Международного валютного фонда и финансовой помощи со стороны ЕС.

«Мы все готовы предложить такую поддержку, как только будет переход к демократической Беларуси. Наш абсолютный приоритет — поддерживать демократизацию Беларуси», - отметил Мередит.

Сейчас, по его словам, вся поддержка ЕС направлена на оказание помощи пострадавший от репрессий в Беларуси.

Он также сообщил, что в настоящее время идет процесс переориентации помощи ЕС, с тем чтобы она была направлена на поддержку гражданского общества, молодежи, независимым СМИ, но не государственным структурам.

«Сегодня утром мы услышали совершенно ужасающие истории пыток и насилия в Беларуси. Мы оказываем медицинскую, психологическую, юридическую помощь пострадавшим от насилия. Мы очень вовлечены в диалог, чтобы понять, как лучше организовывать такую помощь, учитывая сложные обстоятельства в стране», - рассказал Мередит.

 
 
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Как заявил глава департамента Восточного соседства в Еврокомиссии Лоуренс Мередит, оказание демократическому обществу поддержки является для ЕС сегодня...
 
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