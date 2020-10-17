Флагман Huawei показали на изображениях за несколько дней до анонса

Источник материала: Tut.by

22 октября компания Huawei проведет презентацию новых гаджетов, среди которых окажутся и топовые смартфоны. Главный из них — Mate 40 Pro — полностью рассекретил известный достаточно точными прогнозами инсайдер Rolland Quandt на ресурсе WinFuture .





Устройство обзаведется экраном на 6,76 дюйма (2772×1344 пикселей) с загнутыми с левой и правой сторон гранями. Такие панели еще называют экранами-водопадами. Правда, обзаведется ли дисплей повышенной частотой обновления, на данный момент неизвестно. В смартфонах серии P40 Pro используются панели на 90 Гц.

Новинка основывается на фирменном процессоре Kirin 9000 — следующем топовом SoC, изготавливающимся по 5-нм техпроцессу. В активе также видеочип Mail-G78 и поддержка работы в сетях 5G. Оперативной и постоянной памяти соответственно 8 ГБ и 256 ГБ (UFS 3.1). Батарейка — на 4400 мАч, ожидается поддержка 65-ваттной проводной зарядки. Беспроводным способом восполнить энергию также получится.





Операционная система — Android, оболочка — EMUI. Но ожидать наличия в аппарате Google-сервисов не стоит. Из-за санкций со стороны США компания до сих пор не может использовать их в своих новых продуктах (по крайней мере, официально). Так что в Huawei Mate 40 Pro будет предустановлен пакет Huawei Mobile Services и магазин приложений App Gallery.





Основная камера на задней стороне корпуса получит три фотомодуля Leica: 50-мегапиксельный датчик (f/1.9, OIS), 20-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик (f/1.8) и телеобъектив (f/3.4, 5x). В активе окажется и система фокусировки из лазерного модуля и вспомогательного фотосенсора. Фронтальная камера — 13 Мп, рядом с ней — 3D-сенсор для разблокировки по лицу.

Стоимость Huawei Mate 40 Pro в Европе и даже Китае пока не раскрывается.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Huawei: