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Против всех задержанных сегодня журналистов начаты административные процессы
Источник материала: Партизан
В отношении всех журналистов, задержанных 17 октября во время разгона Студенческого марша, начат административный процесс.
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС, Так уже в октябре задерживали журналистов
Задержание фотографа Вадима Замировского / tut.by
В отношении всех журналистов, задержанных 17 октября во время разгона Студенческого марша, начат административный процесс. Напомним, задержаны журналист БелаПАН Всеволод Зарубин, фотокорреспондент БелаПАН Вадим Замировский и журналист Onliner.by Дарья Спевак.
В этом видео — момент задержания Дарьи Спевак и, скорее всего, Вадима Замировского, к которому на последних кадрах устремляется силовик.
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В отношении всех журналистов, задержанных 17 октября во время разгона Студенческого марша, начат административный процесс.
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